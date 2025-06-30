Понедельник, 30 Июня 2025 20:55

АрмИнфо.Представители Католикоса Великого Дома Киликийского Арама I в Эчмиадзине встретились с Католикосом всех армян Гарегином II и передали его Святейшеству обеспокоенность Арама I и его видение относительно выхода из сложившейся ситуации.

Как сообщает пресс-служба Арама I, представители Католикоса Великого Дома Киликийского упомянули о необходимости сохранения сильной и организованной Армянской церкви в ее духовной миссии и национальном служении.

Напомним, что 27 июня силовые структуры Армении попытались штурмом проникнуть в Первопрестольный Святой Эчмиадзин, чтобы задержать главу Ширакской Епархии ААЦ архиепископа Микаела Аджапахяна, однако безуспешно. Верующие не позволили силовикам проникнуть в Святую Святых. Архиепископу инкриминируется призыв к свержению власти в стране. Он вины не признает. До этого под надуманным предлогом был задержан другой представитель духовенства Баграт Галстанян - лидер движения "Священная борьба". Этому предшествовали нападки четы армянского премьера и его соратников на Армянскую Церковь.