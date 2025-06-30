Понедельник, 30 Июня 2025 20:53

АрмИнфо. Вопросы повестки отношений Армения- Евросоюз, укрепления демократических институтов, верховенства закона и возможностей углубления сотрудничества в сфере реформ управления обсудили на встрече в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Как сообщает пресс-служба армянского премьера, Пашинян поблагодарил ЕС за постоянную поддержку Армении и подчеркнул приверженность правительства укреплению демократии и мира.

Верховный представитель ЕС вновь повторила, что Армения и Европейский союз никогда не были так близки друг к другу, как сейчас. По ее словам, ЕС готов и дальше углублять партнерство по всем направлениям.

Каллас высоко оценила приверженность правительства Армении демократическим реформам, считая их жизненно важными не только внутри страны, но и как основу для внешнего партнерства. Она подчеркнула, что эти ценности необходимо защищать, особенно перед лицом гибридных угроз, дезинформации и попыток вмешательства во внутренние дела страны, подчеркнув, что ЕС готов поддержать Армению, поддерживая устойчивость страны.

В ходе встречи они также обменялись мнениями о процессе либерализации визового режима, обоюдно подчеркнув, что в последнее время в этом направлении был зафиксирован значительный прогресс.

Собеседники коснулись региональной ситуации и мирного процесса. Верховный представитель ЕС отметила, что Брюссель с удовлетворением отмечает позитивный прогресс, зафиксированный в ходе двусторонних переговоров Армения-Азербайджан, который может послужить основой для установления стабильности и мира в регионе.