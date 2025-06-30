Понедельник, 30 Июня 2025 20:52

АрмИнфо. Всё, что сейчас происходит в отношениях между Россией и Азербайджаном, - прямое следствие уступок по Нагорному Карабаху в 2020 и 2023 годах, уверен секретарь Совета российских соотечественников Нагорного Карабаха Андрей Сергеев.

"Их результатом стало значительное усиление Азербайджана и существенное укрепление позиций Турции в регионе. Подобное развитие событий было предсказуемо, исходя как из исторического опыта, так и из очевидных интересов ключевых противников России.

Мы неоднократно предупреждали о необратимых последствиях сдачи российских интересов в Закавказье", - говорится в заявлении представителя русской общины НКР.

Сергеев уверен, что безвольная позиция по Нагорному Карабаху, с оглядкой на действия Баку и Еревана, сделала своё дело, по сути, отбросив границы российского присутствия на Кавказе к рубежам начала XIX века.

"После окончательного решения армянского вопроса турецко-азербайджанский тандем неизбежно обратится к Северному Кавказу, где уже активно используется турецкая "мягкая сила". Это означает создание нового плацдарма для будущего русско-турецкого противостояния.

Ситуация усугубится тем, что к тому моменту огромная территория от Средиземного моря до Средней Азии может превратиться в единое пространство тюркского мира - Туран.

Утрата Карабаха в сочетании с ослаблением российского присутствия в Армении ведет к окончательной потере позиций на Южном Кавказе, а в перспективе - и на всем Кавказе", - уверен Сергеев.

Очередной виток напряженности между Москвой и Баку возник после того, как российские силовики задержали представителей организованной преступной группировки в Екатеринбурге, являющихся выходцами из Азербайджана. В Азербайджане устроили настоящую истерику в этой связи. Дело дошло до того, что в Баку отменили все мероприятия в культурно-политической сферах с российской стороной. Кроме того, в азербайджанских СМИ идет откроенная русофобская пропаганда, даже прозвучали призывы поджечь посольство РФ в Баку.