Понедельник, 30 Июня 2025 20:48

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян вряд ли будет выступать за возвращение перемещенных лиц из Нагорного Карабаха в родные дома, он сам сажает в тюрьмы их законный представителей. Так, член Национального совета Швейцарии Эрих Фонтобель прокомментировал арест армянскими властями депутата парламента Арцаха Давида Галстяна.

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян вряд ли будет выступать за возвращение перемещенных лиц из Нагорного Карабаха. Напротив, он заставляет молчать их представителей - и сажает их в тюрьму. Преклонение перед Стамбулом и Баку, чтобы обеспечить свою власть? Вот почему "Швейцарская мирная инициатива для Нагорного Карабаха" императив дня", - написал депутат на своей странице в Фейсбук.

Напомним, что Совета кантонов Швейцарии 18 марта 2025 года принял резолюцию "Форум мира по Нагорному Карабаху: обеспечение возможности возвращения армян". 29 из 46 членов Совета кантонов проголосовали за инициативу, призывающую власти Швейцарии создать отдельную площадку для диалога между представителями Нагорного Карабаха и Азербайджана. Целью данной инициативы является обеспечение безопасного, коллективного и достойного возвращения насильственно перемещенного армянского населения на свою историческую родину. Решение Совета кантонов последовало за принятием аналогичного предложения Национальным советом 17 декабря в 2024 года.