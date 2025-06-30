Понедельник, 30 Июня 2025 19:25

АрмИнфо. Посол Азербайджана Рахман Мустафаев вызван в Министерство иностранных дел (МИД) России из-за недружественных действий Баку и незаконного задержания российских журналистов. Об этом сообщили в дипведомстве.

"В связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов, к которым все эти годы у властей Азербайджана не было никаких претензий, в МИД вызван посол Азербайджана", - сообщил российский МИД, передает РИА Новости.

Ранее в офис агентства "Sputnik Азербайджан" пришла полиция. Правоохранители взяли под контроль здание офиса и заявили о проведении операции.

Позже стало известно о задержании российских силовиков, якобы работавших в информагентстве под прикрытием. Официальные комментарии от азербайджанской стороны по ситуации пока не поступали.

СМИ сообщают, что на данный момент задержаны глава издания "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавых и возглавлявший ранее телеграм-канал "Sputnik Ближнее Зарубежье" Евгений Белоусов.

Очередной виток напряженности между Москвой и Баку возник после того, как российские силовики задержали представителей организованной преступной группировки в Екатеринбурге, являющихся выходцами из Азербайджана. В Азербайджане устроили настоящую истерику в этой связи. Дело дошло до того, что в Баку отменили все мероприятия в культурно-политической сферах с российской стороной. Кроме того, в азербайджанских СМИ идет откроенная русофобская пропаганда, даже прозвучали призывы поджечь посольство РФ в Баку.