Понедельник, 30 Июня 2025 19:23

АрмИнфо.Специальный гость 22-го Международного кинофестиваля "Золотой абрикос" - Марко Мюллер, единственный в истории кинофестиваля лауреат "Параджановского талера" среди фестивальных деятелей и одна из самых влиятельных личностей мирового кино. Об этом сообщает пресс-служба кинофестиваля "Золотой абрикос".

В разные годы Мюллер занимал пост художественного руководителя таких крупных кинофестивалей, как Роттердамский, Венецианский, Локарнский, Римский, Пекинский, фестиваль фотографии в Пинъяо и др. Именно он открыл для европейского кино десятки выдающихся восточных мастеров, среди которых - лауреат <Талера> прошлых лет китайский Цзя Чжанкэ и почётный гость нынешнего фестиваля, иранский режиссер Амир Надери.

Напомним, что в этом году кинофестиваль <Золотой абрикос> пройдёт с 13 по 20 июля, в ходе которого ереванскому зрителю по традиции будут представлены киноработы, отобранные на ведущих международных кинофестивалях (Каннском, Берлинском, Венецианском и др). Ожидается визит выдающихся деятелей мирового кино, которые поделятся с публикой своим опытом и искусством.