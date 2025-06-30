Понедельник, 30 Июня 2025 17:42

АрмИнфо. Генеральный прокурор Анна Вардапетян сегодня приняла в резиденции прокуратуры в Дилижане делегацию прокуратуры Чешской Республики во главе с бывшим президентом Консультативного совета европейских прокуроров, экспертом Совета Европы Яной Зезуловой.

Согласно пресс-службе надзорного органа, чешская делегация прибыла в Армению для участия в двухдневной международной конференции высокого уровня на тему <Независимость и беспристрастность прокуроров в контексте государственного преследования должностных лиц, совершивших преступления: коррупция и отмывание денег>, которая стартует в Дилижане 1 июля 2025 года по случаю 107-й годовщины создания прокуратуры Республики Армения и Дня работника прокуратуры.

Анна Вардапетян приветствовала чешских коллег, особо выделила вклад Яны Зезуловой в создание армянского сборника мнений Европейского консультативного совета прокуроров и отметила, что Армения придает важность углублению сотрудничества и отношений со странами-партнерами, направленных на укрепление благосостояния народов двух стран, развитие экономических, культурных, исторических и правовых связей.

Генеральный прокурор отметила, что между Арменией и Чехией действует Меморандум о взаимопонимании, подписанный 18 мая 2009 года, и Армения также эффективно сотрудничает с Чехией в рамках Евроюста.

В этом контексте Анна Вардапетян выразила благодарность за выполнение около 90% запросов об оказании правовой помощи в уголовных процессах, адресованных компетентным органам Чехии за последние 4 года, и предложила коллегам продолжить работу по замораживанию и дальнейшей реализации имущества, приобретенного в Чехии на средства, незаконно выведенные из Армении.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. Чешские партнеры, в частности, интересовались законодательным регулированием и институциональными подходами в Армении относительно института конфискации незаконно приобретенного имущества.

Напомним, что конференция организована в рамках программ <Поддержка внедрения судебно-правовых реформ в Армении> и <Укрепление национального потенциала для эффективного предотвращения и борьбы с экономическими преступлениями в Армении>, совместно финансируемых Европейским Союзом и Советом Европы в рамках программы <Партнерство ради надлежащего управления> и реализуемых Советом Европы.