Понедельник, 30 Июня 2025 17:27

АрмИнфо. ГНКО "Центр гидрометеорологии и мониторинга" предупреждает о высоком уровне пожароопасной обстановки.

"30 июня и 1 июля в Араратской области ожидается пожароопасная обстановка высокого уровня. Уважаемые граждане, во избежание возможных пожаров и их непредсказуемых последствий убедительно просим вас строго соблюдать правила пожарной безопасности. Напоминаем, что на лесных территориях запрещается разводить костер, выбрасывать остатки горящей спички или сигареты, оставлять тряпки, пропитанные маслом или бензином, заправлять автомобиль топливом при работающих двигателях внутреннего сгорания, а также курить вблизи заправляющихся автомобилей", - говорится в сообщении.