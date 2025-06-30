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АрмИнфо. В Главном военном следственном управлении Следственного комитета (СК) Республики Армения завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту подделки врачом-рентгенологом медицинского документа.
Согласно СК, в ходе предварительного расследования уголовного дела получены очевидные фактические данные о том, что призывник 10 ноября 2023 года проходил обследование в медицинском центре, в ходе которого у него якобы было диагностировано заболевание, давшее призывной врачебной комиссии военного комиссариата основание зафиксировать, что согласно перечню, утвержденному постановлением Правительства Республики Армения, Л.М. не годен к военной службе.
Для установления достоверности диагноза, поставленного рентгенологом, была назначена судебно-медицинская экспертиза. Согласно заключению, у призывника не обнаружено такого заболевания, что подтверждает факт изготовления рентгенологом поддельного медицинского документа.
В ходе предварительного расследования в отношении рентгенолога возбуждено публичное уголовное преследование по ч. 1 ст. 457 УК РФ (подделка документов, штампов, печатей, бланков либо сбыт, изготовление или использование поддельных документов, штампов, печатей, бланков).
Уголовное дело направлено с обвинительным заключением надзирающему прокурору с ходатайством об утверждении его и направлении в суд для рассмотрения по существу.
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