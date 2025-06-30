Понедельник, 30 Июня 2025 16:50

АрмИнфо. Происходящие в Армении процессы являются внутренним делом Армении. Об этом на странице правящей в стране фракции "Гражданский договор" написал ее руководитель Айк Конджорян, комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "нападения на церковь вызывают серьезную обеспокоенность". Во- первых, происходящие в Армении процессы являются внутренним делом Армении. Во- вторых, комментарий главы МИД России является попыткой прямого вмешательства во внутриполитическую жизнь Армении. В- третьих, формулировки господина Лаврова идентичны лексикону кругов, призывающих к терроризму в Армении. Будем надеяться, что это всего лишь следствие непонимания темы, а не попытка поощрения терроризма в Армении", - отметил Айк Коджорян.