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АрмИнфо. Происходящие в Армении процессы являются внутренним делом Армении. Об этом на странице правящей в стране фракции "Гражданский договор" написал ее руководитель Айк Конджорян, комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.
"Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "нападения на церковь вызывают серьезную обеспокоенность". Во- первых, происходящие в Армении процессы являются внутренним делом Армении. Во- вторых, комментарий главы МИД России является попыткой прямого вмешательства во внутриполитическую жизнь Армении. В- третьих, формулировки господина Лаврова идентичны лексикону кругов, призывающих к терроризму в Армении. Будем надеяться, что это всего лишь следствие непонимания темы, а не попытка поощрения терроризма в Армении", - отметил Айк Коджорян.
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|Польша выполнила около 85% запросов Армении об оказании правовой помощи - генпрокурор РА
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|Почему Микаэл Аджапахян отказался выдвигать свою кандидатуру на пост премьера: Адвокаты попытались ответить на этот вопрос
|Глава армян Европы призвал Каю Каллас посетить Святой Эчмиадзин в рамках визита в Армению
|Ассоциация "Армянская община Болгарии" осудила нападки властей Армении на Армянскую Церковь
|Мы вернулись в 1937 год: Архиепископ Баграт Галстанян
|В кафедральном соборе Первопрестольного Святого Эчмиадзина всю неделю будет молебен за освобождение пленных, утешение скорбящих и мир на родине
|Глава МИД Армении не поехал на СМИД ОДКБ в Киргизию
|Верховный представитель ЕС проводит переговоры в Ереване
|Константин Затулин: Азербайджан никогда не был стратегическим партнером России
|Котенок: В Баку под присмотром Саурона-Эрдогана, трусливое блеяние фриков во власти в Ереване и молчание России выгнали армян из мест тысячелетнего проживания в Арцахе
|АРФД: заявление президента Франции поощряет формирующуюся в Армении авторитарную систему
|Президент Франции выразил поддержку проводимой в Армении повестке реформ
|Патриарх Московский и всея Руси поздравил Арама I с 30- летием интронизации
|Патриархат ААЦ Иерусалима выступил с заявлением о поддержке Католикоса всех армян Гарегина II
|В Армении опровергают сообщения о хранении ядерных отходов на территории национального парка "Дилижан"
|МЭК выразила поддержку президенту ГК "Ташир" Самвелу Карапетяну
|Андраник Симонян назначен директором СНБ Армении
|Премьер-министр Армении предлагает отказаться от использования ругани в публичной среде
|Давид Ананян: конечная цель этой политической пьесы ясна: Патриарх и ААЦ
|Орден Мхитаристов Венеции выразил поддержку ААЦ и Католикосу всех армян
|Среди задержанных в результате событий вокруг Первопрестольного Эчмиадзина оказались и несовершеннолетние - офис Омбудсмена
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