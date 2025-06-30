Понедельник, 30 Июня 2025 16:36

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 1 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Арабкир Еревана:

11։00-17։00 жилые дома 12-14, 56, 60-64, 60 (супермаркет “Сити”) на пр. Комитаса, жилойдом 34 на улице Гюльбенкяна, жилой дом 1 на улице Тиграняна, частные дома 1-31 на улице Будагяна, частные дома 29-112 на улице Заряна, частные дома 3-21 на 35-ой улице, 1-26, 8-39 на 39-ой улице, 1-12/4 на 41-ой улице, 2-7 на 47-ойулице Арабкира, жилые дома 1А-3/2 на 37-ойулице Арабкира, 2-18/1 на 39-ой улице, 13 на 41-ой улице Арабкира, жилой дом 42/2 на улице Айрика Мурадяна, школа N151, частный дом 3 наулице Хнко Апера, частные дома 15-66 на улице Сосе;

административный округ Ачапняк Еревана:

в период с 10:00 до 16:00 с целью проведения наладочных работ продолжительностью 30 минут будет частично прекращено электроснабжение улицы Ростомян, Джанибекян, Карапетян, Парсегов, Егиазарян, Аракелян города Ереван.

в Араратской области:

10:00-12:00 частично села Хачпар, Арбат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); село Азаташен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-13:00 частично улица Касяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Веди; частично село Авшар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Воскепар;

10:00-14:30 частично село Джрашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16:00 частично села Ранчпар, Аракс, абоненты (не являющиеся жильцами) “Аракс-2”, “Ован”, “Юнифиш”;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-15:00 частично улицы Антараин, Мелика Адамяна, Шауямна, Барекамутян, Чаренца, абонент (не являющийся жильцом) “Джермук ашхар” в городе Джермук;

в Котайкской области:

11:00-17:00 квартал ‘Сараландж” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Абовян; частично село Дзорахбюр, частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра;

в Тавушской области:

10:00-13:00 бензозаправочная станция “Флеш”, техникум в городе Берд; частично город Тавуш.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.