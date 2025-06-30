Понедельник, 30 Июня 2025 16:24

АрмИнфо. Землетрясение на ирано-турецкой границе ощущалось и в Армении.

Как передает Спасательная служба МВД РА, землетрясение магнитудой 3,9 произошло 30 июня в приграничной зоне Ирана и Турции в 28 км к северу от города Маку. Интенсивность толчков в эпицентральной зоне составила 5 баллов.

Землетрясение силой в 4 балла ощущалось в Араратской области, 3 балла в селах Елпин и Чива Вайоц Дзорской области, а также 2-3 балла

в Ереване.