Понедельник, 30 Июня 2025 16:03

АрмИнфо. Россия обеспокоена тем, что более двух часов российские дипломаты в Баку не могут связаться с журналистами - гражданами России. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Азербайджанская сторона не допускает дипломатов РФ до российских журналистов без объяснения причин", - сообщила она.

"Российская сторона проинформировала о ситуации с журналистами МИД и силовые структуры Азербайджана, но ответа не последовало", - добавила Захарова.

Ранее азербайджанские СМИ сообщили, что в офисе "Спутник-Азербайджан" проводится спецоперация. Иных подробностей не сообщалось.

Очередной виток напряженности между Москвой и Баку возник после того, как российские силовики задержали представителей организованной преступной группировки в Екатеринбурге, являющихся выходцами из Азербайджана. В Азербайджане устроили настоящую истерику в этой связи. Дело дошло до того, что в Баку отменили все мероприятия с российской стороной в культурно-политической сферах. Кроме того, в азербайджанских СМИ идет откроенная русофобская пропаганда, даже прозвучали призывы поджечь посольство РФ в Баку.