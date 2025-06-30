Понедельник, 30 Июня 2025 15:15

АрмИнфо. Мэрия Еревана в сопровождении сил правопорядка приступила к снятию баннера с надписью <Свободу Самвелу Карапетяну!> со здания ереванского торгового центра <Ташир>. <На помощь> подоспели <красные береты>.

По словам представителя торгового центра, столичная администрация пытается проникнуть на территорию, охраняемую правом собственности, о чем были проинформированы полицейские, для того, чтобы демонтировать экраны с изображением Самвела Карапетяна. Баннер. Как пояснил представитель ТЦ, экран размещен в рамках акции уведомления.

При этом, представитель мэрии отказался поговорить с представителями СМИ и прояснить ситуацию, а именно - на каком основании правоохранители решила проникнуть на частную территорию. Полицейские, со своей стороны, призвали не препятствовать работе сил правопорядка, и в случае несогласия с действиями, далее опротестовать их в административном порядке.

Не получив согласия у представителей ТЦ, мэрия все таки преступила к демонтажу.

Напомним, что почти неделю назад мэрия Еревана демонтировала экраны с изображением Самвела Карапетяна и словами поддержки <Свободу Самвелу Карапетяну!>. Они были размещены у ТЦ <Ташир-стрит> на Северном проспекте. По заверению представителя организации, баннеры размещены законно.

Напомним, что меценат, президент <Ташир груп> Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер-министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Сразу после этого власти заявили о решении огосударствить и выставить на торги принадлежащую Карапетяну компанию <Электрические сети Армении>.