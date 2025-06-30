Понедельник, 30 Июня 2025 15:08

АрмИнфо. Фрески Минаса Аветисяна "Встреча" и "У хачкара", которые сегодня украшают здание правительства (№1) вернуться в дом-музей художника, кторый расположен в с. Джаджур Ширакской области.

С этой целью, как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) был разработан схематический проект, предусматривающий демонтаж фресок на месте, их разделение, транспортировку, установление и реставрацию на новом месте.

Благодря этой инициативе, фрески Минаса станут достпуными для широкой общественности наряду с другими его произведениями.

Согласно источнику, эти фрески оказались в здании правительства с целью их спасения после разрушительного землетрясения в 1988г., когда они были повреждены, находясь в корпусе бывшей столовой Гюмрийского электротехнического завода.