Понедельник, 30 Июня 2025 14:37

АрмИнфо. 30 июня вице-спикер Национального собрания РА Рубен Рубинян принял Чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран в Республике Армения Мехди Собхани.

Как передает пресс-служба НС, собеседники обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и регионального развития.

Особое внимание было уделено миру и стабильности на Южном Кавказе и Ближнем Востоке.