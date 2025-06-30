Понедельник, 30 Июня 2025 14:34

АрмИнфо. Генеральный прокурор РА Анна Вардапетян 30 июня в Дилижане приняла главу делегации прокуратуры Греции Панайоту Факу.

Отметим, что делегация прибыла в Армению для участия в двухдневной международной конференции высокого уровня на тему "Независимость и беспристрастность прокуроров в контексте государственного преследования должностных лиц, совершивших преступления: коррупция и отмывание денег", которая состоится в Дилижане 1 июля 2025 года.

Как передает пресс-служба генпрокуратуры, в ходе встречи Анна Вартапетян подчеркнула, между Арменией и Грецией действует Соглашение о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанное в Афинах 21 ноября 2000 года. Кроме того, между генеральными прокуратурами двух стран 3 июля 2018 года был подписан Меморандум о взаимопонимании, Армения также эффективно сотрудничает с Грецией в рамках Евроюста.

В этом контексте Анна Вардапетян выразила благодарность за выполнение около 90% запросов о правовой помощи в уголовных процессах, адресованных компетентным органам Греции за последние 4 года, и предложила коллегам продолжить работу по замораживанию и дальнейшей реализации имущества, приобретенного в Греции на средства, незаконно выведенные из Армении.

Греческая делегация выразила благодарность за приглашение и теплый прием и подчеркнула важность углубления сотрудничества и отношений с Арменией.