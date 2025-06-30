Понедельник, 30 Июня 2025 14:13

АрмИнфо. IDBank вновь организовал День благодарности для клиентов — на этот раз в филиале «Арабкир». Банк с любовью переносит эту ставшую традицией инициативу в разные филиалы, превращая обычный день в настоящий праздник для своих клиентов.

В филиале «Арабкир» гостей ждали приятные сюрпризы: они приняли участие в розыгрыше, выиграли idcoin и насладились угощениями.

По словам Сурена Меликяна, менеджера филиала «Арабкир», команда уже успела полюбить это тёплое мероприятие и с нетерпением ждала его и в этом филиале.

«Весь день настроение было особенно приподнятым — и у нашей команды, и у клиентов, благодаря созданной атмосфере. Это отличный пример того, как мы стремимся не просто обеспечить качественный сервис, но и сделать процесс обслуживания более приятным, тёплым и полным приятных сюрпризов», — отметил Сурен Меликян.

Менеджер по работе с клиентами IDBank Седа Авагян также отметила: «Наши клиенты часто получают нашу благодарность и признательность через разные инициативы и сюрпризы, и мы всегда с радостью слышим положительные отзывы. Продолжая традицию Дня благодарности, мы приехали в Арабкир, чтобы ещё раз подчеркнуть: важнейшая миссия IDBank — это, прежде всего, предоставление качественного сервиса. И этот день стал тому подтверждением», — сказала Седа Авагян.

На этот раз привычный день в Банке стал для клиентов особенным: с улыбкой они крутили колесо удачи, выигрывали idcoin-ы, получали подарки и наслаждались необычной атмосферой. Полученные idcoin-ы можно использовать везде, где принимаются платежи через Idram — а это более 25 000 торговых точек.