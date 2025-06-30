Понедельник, 30 Июня 2025 14:01

АрмИнфо. Министерство образования, науки, культуры и спорта планирует внедрить широкую стипендиальную систему, которая защитит студентов с высокой успеваемостью, создав соответствующие условия, непозволяющие из-за задолженности отчислить последних из ВУЗа. Об этом 30 июня сообщила министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян, представляя правки в Закон РА о высшем образовании и науке в ходе заседания Постоянной парламентской комиссии по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта.

В частности, она подчеркнула, что с приянтием этого закона будет сформирована единая правовая основа для системы высшего образования и науки, и вместо 4 законов, регулирующих сферу, будет действовать один полноценный закон.

В числе основных изменений, Андреасян назвала то, что введут новые понятия в соответствии междунароными критериями - научная деятельность, инновационная деятельность, опыт, академическая единица, совместные образовательные программы, микроквалификация и др.

Последняя, по словам министра, является новым механизмом, который позволит обеспечить более гибкую образовательную ситему для учащихся с ограниченными возможностями и возможности для их трудоустройства. Согласно законопроекту, будет действовать отдельный вид ВУЗа - как исследовательский университет, который параллельно с вузовским образованием обеспечиит большой исследовательский компонент. Помимо этого, ВУЗы смогут иметь предпринимательскую направленность, начиная от поддержки инновационных проектов студентов, заканчивая возможностью коммерциализации технологий, созданных в ВУЗах, более того, будут созданы условия для регулирования университетских инкубаторов, что обеспечит связь университет- наука - рынок.

Андреасян сообщила, что законом утверждены функции вузов и требования по прозрачности принятия решений, чтобы обеспечить ответственность, подотчетность перед государством и обществом, а также рамки и гарантии финансового самоуправления.

Особое внимание уделено сертификации и лицензированию, чтобы обеспечить гарантии оказания качественных услуг в сфере высшего образования. В частности, по словам министра, утвержден новый вид лицензирования ВУЗА, который позволяет заниматься вузовской деятельностью. Здесь включены требования, связанные с имуществом, инфраструктурными условиями, академическим составом, нормами образовательной и смежной среды и др. Глава ведомства подметила в этом ключе, что для получения права на вузовскую деятельность инфраструктура университета должна позволить принимать как минимум 4 600 студентов. "Это позволит решить проблему с малыми и нежизнеспособными ВУЗами, которые исходя из этого не могут предоставлять качественные и современные образовательные услуги", - сказала Андреасян.

Законопроект содержит, по ее словам, также очень важную реформу, касающуюся господдержки ВУЗов и научных организаций. В частности предусмотрено финансирование на конкурсной основе в виде грантов для реализации инновационных программ. Сейчас подобные привилегии, как она отметила, действуют только для научных учреждений.

Вместе с тем, созданы правовые основые для сотрудничества двух и более ВУЗов, в том числе медународных, с целью разработки образовательных программ. "Отсутствие подобных регулирований ранее усложняло международное сотрудничество", - отметила министр.

По части прав и обязанностей студентов, Андреасян рассказала, что мы отказываемся от монопольных студсоветов, и теперь могут быть создано сразу несколько таких органов, члены которых могут избираться студентами в электронном режиме.

С целью повышения управления, впредь в управленческих коллегиях ВУЗа не могут занимать должность люди, работающие в системе госуправления или имеющие партийную принадлежность.

Законопроект содержит также изменения и дополнения по части деятельности Национальной академии наук, Академического городка и предусматривает ряд изменений в смежных законах.

Отметим, что законопроект в первом чтении получил одобрение профильной комиссии.