Понедельник, 30 Июня 2025 13:38

АрмИнфо. Российский бизнесмен армянского происхождения, глава группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян выступил с очередным посланием из следственного изолятора, под заголовком "Что удалось нынешним властям?". По его словам, армянские власти нанесли серьезный удар по объединяющей нацию моральной и ценностной системе Республики.

"Героев войны выставили беглецами, а солдатов, которые ценой здоровья защитил страну в брошенных системой инвалидов. Матерей героев оставили в одиночестве и скорби - с протестом вместо почёта. Долгие годы, сражавшиеся арцахцы, насильственно выселенные из собственных домов, превратились в бездомных и изгнанных. А молодежь и студенты оказались дезориентированными и растерянными, видя своё будущее вне Родины. Бизнес и частный сектор превращаются в объект <выжимания>, а предприниматель - в образ врага. Таким образом, нынешним властям почти полностью удалось разрушить внутренний инвестиционный климат страны. В результате за последние семь лет преимущественно создавались компании с минимальной добавленной стоимостью, а для иностранных инвесторов Армения превратилась в рынок, не представляющий ни интереса , ни перспектив. Нынешние власти попытались изолировать журналистов, честно выполняющих свою миссию, подавить обоснованную и правдивую критику, заменяя её потоками грязи в публичном пространстве. Им удалось создать атмосферу страха с помощью оскорблений, и впервые армянский мужчина оказался бессилен защитить достоинство своей жены и дочери. Несомненно, мы сделаем Армению страной благополучия, оставим слово "бедность" в прошлом, а общественное пространство очистим от грязных и оскорбительных речей Будем бороться!", - говорится в послании Карапетяна.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Его защита уже подала апелляцию на данный вердикт в вышестоящую инстанцию.