Понедельник, 30 Июня 2025 13:18

АрмИнфо. Арестованные архиепископы Микаэл Аджапахян и Баграт Галстанян сидят в одной камере УИУ <Ереван-Кентрон>. Информацию подтвердил адвокат Ара Зограбян 30 июня на пресс-конференции.

<Случайность ли это?.. Есть основания полагать, что это сделано преднамеренно - с целью прослушивания их разговоров>, - отметил Зограбян.

По его словам, Микаел Србазан чувствует себя духовно сильным.

Напомним, 25 июня Следком сообщил о подготовке якобы террористических актов с целью захвата власти в Армении со стороны членов "Священной борьбы". В домах лидера движения Баграта Галстаняна и его сторонников прошли масштабные обыски. Вечером того же дня суд арестовал их.

27 июня спецназ Службы нацбезопасности Армении в масках вошел на территорию Первопрестольного Эчмиадзина, чтобы задержать, а потом и доставить в суд для дальнейшего ареста, главу Ширакской епархии, архиепископа Микаэла Аджапахяна. Сообщалось, что против него возбуждено уголовное дело 17 июня с.г., на основе сигнала, поступившего в МВД. Поводом для уголовного дела стало интервью владыки, данное в феврале 2024 года, о якобы публичных призывах к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя. 28-го утром, суд арестовал Аджапахяна на 2 месяца.

Любопытно, что ходатайство об аресте архиепископа Микаэла на два месяца удовлетворил член партии <Республика> Арама Завеновича Саркисяна Масис Мелконян, который также арестовал предстоятеля Тавушской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископа Баграта Галстаняна.

Конфронтация между властями и Армянской Апостольской церковью началась 29 мая, когда на заседании правительства премьер Никол Пашинян сравнил армянские церкви с чуланами, а его супруга - Анна Акопян назвала священнослужителей главными педофилами страны. После этого глава армянского кабмина в ежедневном режиме однимает вопрос нарушения целибата служителей ААЦ. Пашинян заверяет, что у него есть доказательства нарушения обета безбрачия рядом священнослужителей, в частности Католикоса Всех армян Гарегина 2-го, который, по его мнению, должен сложить с себя сан. Доказательства он обещает предоставить, если последние решат оспорить его обвинения в суде. Пока что он решил создать специальную координационную группу для смещения Католикоса, и каждое утро начинает с требования освободить Патриархат. А делает он это, по его словам, исключительно из желания очистить <святое для него место от святотатства>.

Примечательно, что кампания против армянской церкви совпала с заявлениями Пашазаде о том, что Армянская Апостольская Церковь представляет угрозу странам региона и, что <западные азербайджанцы вернуться на свои исконные земли>.