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 Понедельник, 30 Июня 2025 12:39
Наира Бадалян

В словах Микаэла Аджапахяна не было состава преступления до того, как Пашинян нацелился на него: Адвокат

В словах Микаэла Аджапахяна не было состава преступления до того, как Пашинян нацелился на него: Адвокат

АрмИнфо. Обвинение в отношении главы Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна очевидно противозаконное и необоснованное. И это не только точка зрения защиты Аджапахяна, но и прокуратуры и Следкома, до того момента, как премьер Никол Пашинян начал кампанию по дискредитации церкви. Об этом заявил 30 июня на пресс-конференции адвокат Ерем Саркисян.

Как указал адвокат, несмотря на то, что согласно прокуратуре одним из оснований для возбуждения уголовного дела стало заявление архиепископа, сделанное 21 июня, процесс на самом деле уже был начат 4 июня. Прокуратура по своей инициативе данную публикацию направила в МВД, последние якобы сигнал направили в СК для инициирования дела.

<Чтобы понять, почему именно 4 июня, достаточно посмотреть аккаунт премьера в соцсетях, там он 3 и 4 июня делал записи, нацеленные на архиепископа Микаэла Аджапахяна. То есть , если до этого записи были связаны с духовенством в целом, то в эти дни они были прямо адресованы Аджапахяна>, - отметил он.

И, поскольку армянские правоохранители весьма <чувствителен> к записям и желаниям премьера, и воспринимает их как призыв к действиям, то сразу после публикации 4 июня, они берутся за интервью Аджапахяна годовой давности. Саркисян напомнил, что изначально поводом стало интервью владыки, данное в феврале 2024 года. Но тогда правоохранители не стали возбуждать дело, и сделали это только 17 июня этого года, хотя вторая публикация (интервью) с заявлениями архиепископа, которая, как считают в Генпрокуратуре, идет в подтверждение слов архиепископа февраля 2024-го, была дана 21 июня 2025 года.

Примечательно то, что в прошлом году, когда руководитель общественной организации <Союз информированных граждан> Даниел Иоаннисян подал заявление о возбуждении уголовного дела против архиепископа Микаела Аджапаяна за призыв к военному перевороту в СНБ и прокуратуре ему отказали, заявив, что состава преступления не было. Теперь говорят, что состав преступления есть.

<Абсурдно то, что когда защита архиепископа напомнила об этом, в прокуратуре почему-то заявили, что не информированы об этом. Между тем, если государство, правоохранительная система считает, что по одному и тому же эпизоду, по одному и тому же преступлении, деянии, нет состава преступления и не инициирует уголовное производство, то государство не может в рамках тех же обстоятельств возбуждать уголовное дело в отношении одного и того же лица и вести на арест>, - отметил Саркисян.

Напомним, что согласно сообщению надзорного органа, в интервью, данном "Гала ТВ" и опубликованном на различных новостных сайтах и в социальных сетях 3 февраля 2024 года, Микаэл Аджапаян заявил: "Я знаю только три способа смены власти, если вы знаете четвертый, скажите мне. Это  выборы, второй - переворот, третий - народное восстание. Так разве неясно из моих заявлений последних шести лет, о чем я говорю? Сколько раз я открыто говорил, что нужен военный переворот, я говорил это во время войны и я говорил это президентам Кочаряну и Сержу? Ну, вы, господин президент Кочарян, были президентом десять лет, а до этого премьер-министром год или два. Вы были президентом Карабаха все эти годы. Неужели у вас нет ни одного генерала, который бы вас поддерживал, ни одного генерала, который разделял бы вашу идеологию, ни в армии, ни в полиции, ни в национальной безопасности, который бы пришел и встал рядом с вами и совершил переворот?  Серж, Вы были президентом, премьер-министром, министром обороны, министром внутренних дел, министром национальной безопасности, секретарем национальной безопасности более десяти лет, есть ли еще какая-то должность, которую вы не занимали, ах да, президент шахматной федерации: Неужели у вас нет ни одного преданного вам генерала, ни в полиции, ни в национальной безопасности, ни в армии, который бы вы вышли на улицы с лозунгом "У меня есть честь"? Это значит, что ваши цели не способны изменить ситуацию. Кто лучше вас может знать, что эти выборы ничего не изменят:"

Затем в интервью, опубликованном 21 июня 2025 года на новостном сайте

"News.am", Микаел Аджапаян, отвечая на вопрос журналиста, отметил: "Я призывал к перевороту, чтобы спасти страну от этого безумца, они ее не спасают, они так же виновны во всем этом.  Это не призыв, это

необходимо сделать. Это необходимо сделать сейчас, иначе будет слишком поздно, но если силы безопасности больше заботятся о поддержании  своего дома, не думают об этой стране, Республике, людях, пусть продолжают поддерживать свой дом:>. 

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