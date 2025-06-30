Понедельник, 30 Июня 2025 12:18

АрмИнфо. Адвокатская группа пояснила, почему глава Ширакской епархии ААЦ архиепископ Микаэл Аджапахян отказался выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра. Любое сказанное слово используется против архиепископа, заявил 30 июня на срочной пресс-конференции юрист Ара Зограбян.

Адвокат напомнил, что 27 июня спецназ СНБ вошел на территорию Первопрестольного Эчмиадзина с тем, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна. <Днем ранее мы начали формировать группу защиты архиепископа, поскольку понимали, что будут процессе>, - сказал он.

Сотрудникам СНБ юристом было предложено не препятствовать собранию священников в Первопрестольном, поскольку Аджапахян долгие годы является координатором данного собрания. Силовикам пообещали, что после собрания владыка сам поедет в Следком. Однако СНБ не согласились с предложением.

По словам Зограбяна, было два варианта: добровольно явиться в СК или быть насильно подвергнутым приводу. <Третьего варианта не было. Сколько бы мы не пытались рассуждать о третьем варианте в эмоциональном поле. Микаэл Аджапахян решил сам отправиться в СК>, - подчеркнул юрист.

После принятия данного решения архиепископ решил рассказать о нем священнослужителям. Представители духовенства объективно были

возмущены происходящим, поскольку считали, что то, что происходит на территории Святого Эчмиадзинам делается специально, поскольку власти выбрали день, когда должно было состояться собрание священников. В связи с этим многие не согласились с решением Аджапахяна.

<В то время, когда мы внутри обсуждали предстоящие шаги, снаружи послышался шум, и когда мы вышли, увидели, что сотрудники полиции толкают священнослужителей для того, чтобы проникнуть в здание и задержать архиепископа. Мы вмешались, чтоб более не обострять ситуацию, напомнив, что согласились на явку, и лишь обсуждаем технические условия>, - продолжил адвокат.

После обсуждений Микаэл Аджапахян настоял на своем решении отправиться в СК. <Архиепископ вышел к представителям СМИ, чтоб рассказать о своем решении, но граждане в очередной раз не пропустили его к машине силовиков, на которой планировалось доставить его в СК>, - отметил он. (Следком после этого выступил с заявлением о возбуждении против Аджапахяна нового уголовного дела, в этот раз <по факту воспрепятствования осуществлению правосудия>-ред.)

Попытки силовиков атаковать продолжились. В процессе велись переговоры с сотрудниками СНБ с тем, чтобы специально не накалять ситуацию. Позже силовики покинули территорию. Однако после очередной попытки владыки сестъ в машину, он решил пешком отправиться и сел в автомобиль, только после того как прошел несколько километров пешком.

Что касается решения Микаэла Аджапахяна выдвигать свою кандидатуру на пост премьер- министра в рамках импичмента премьеру Николу Пашиняну, то, по словам адвоката, вопрос обсуждался в ходе конфиденциальной беседы с подзащитным в здании СК.

В этом контексте он напомнил, что приоритетом является защита интересов Микаэла Аджапахяна. <Его обвиняют в призывах к военному перевороту. Архиепископ опровергает это, и параллельно идет процесс, на котором его выдвигают кандидатом в премьеры, как бы подтверждая

обоснованность этих обвинений>, - подчеркнул Зограбян. Даже слова архиепископа, прозвучавшие на территории Первопрестольного в беседе с журналистами о том, что <сказал, и хорошо сделал>, сторона обвинения, предъявила в суде в подтверждение ходатайства об аресте.

В связи с этим, продолжил Зограбян, в присутствии 5 адвокатов архиепископа был составлен текст заявления в котором Аджапахян сообщил, что полностью удовлетворен своим служением в качестве священнослужителя, следовательно, просит не спекулировать его именем в числе кандидатов в премьеры.

Напомним, что Аджапахян проходит по части 2 статьи 422 Уголовного кодекса. Его подозревают в призывах к насильственному захвату власти и свержению конституционного строя с использованием средств массовой информации.

27 июня днем экс-посол по особым поручениям, глава партии <Просвещенная Армения> Эдмон Марукян отказался от выдвижения своей кандидатуры в рамках вотума недоверия Николу Пашиняну и предложил альтернативу в лице архиепископа Микаэла Аджапахяна. Оппозиционная фракция <Айастан> парламента Армении сразу же присоединилась к предложению. Тем временем фракция <Честь имею> и Республиканская партия Армении (РПА) до позднего вечера оставались в стороне, заявляя, что не смогли связаться с Сержем Саргсяном. С поддержкой инициативы они выступили только после того, как было заявлено об отказе Микаэла Аджапахяна.