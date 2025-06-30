Понедельник, 30 Июня 2025 11:11

АрмИнфо. Глава европейского офиса "Ай Дат" АРФ "Дашнакцутюн", Европейской Армянской Федерации за Справедливость и Демократию (EAFJD) Гаспар Карапетян призвал Верховного комиссара по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кайю Каллас во время посещения Армении, совершить визит в Первопрестольный Святой Эчмиадзин.

Как сообщает пресс-служба EAFJD, соответствующее письмо с призывом Карапетян направил Калласс в преддверии ее визита в Ереван.

"От имени EAFJD и наших 14 филиалов, действующих в Европе, обращаемся к вам с глубокой обеспокоенностью в контексте вашего предстоящего официального визита в Республику Армения. Ваш визит происходит в решающий момент для армянского народа и его демократического будущего. Как вам известно, события, разворачивающиеся вокруг Армянской Апостольской Святой Церкви, центром которой является Первопрестольный Святой Эчмиадзин, стремительно перерастают не только во внутренний институциональный кризис, но и в более широкую проблему демократической устойчивости и конституционного равновесия Армении", - говорится в письме.

Карапетян обратил внимание, что в последние дни премьер-министр Армении Никол Пашинян начал беспрецедентную кампанию против Армянской Апостольской Церкви, включая публичные нападки и часто вульгарную лексику в адрес Католикоса Всех Армян Гарегина II, духовного лидера Армянской Церкви, а также клеветнические обвинения. Он добавил, что за этим последовали аресты высокопоставленных священнослужителей, включая архиепископа Баграта Галстаняна, и угрозы насильственного вмешательства во внутреннюю жизнь Церкви, а 27 июня силы безопасности попытались штурмовать Первопрестольный Святой Эчмиадзин, и ситуация в Армении в настоящее время крайне напряженная.

По его словам, также сложной и тревожной является тенденция правительства называть любую оппозицию внутри страны "пророссийской", независимо от истинной позиции человека.

"Эта тактика Пашиняна, замаскированная под часть так называемой антироссийской политики, является опасно обманчивой. Она подрывает политический плюрализм, разрушает свободу слова и душит хрупкое демократическое пространство Армении.

Этот момент имеет огромное значение для Евросоюза. На карту поставлен авторитет ЕС как демократического партнера. Если Армения хочет построить устойчивое, инклюзивное и демократическое будущее в соответствии со своими стремлениями к более тесному сотрудничеству с ЕС, то политический плюрализм, свобода слова и институциональный баланс должны быть защищены и не принесены в жертву временной политической целесообразности.

Поэтому мы с уважением призываем вас посетить Первопрестольный Святой Эчмиадзин и встретиться с лидерами оппозиционных партий в Национальном собрании, а также с независимыми голосами гражданского общества. Это пошлет мощный сигнал: что демократия не должна сводиться к одному голосу; что ЕС твердо стоит за демократические ценности на деле, а не только в принципе; и что правоохранительные органы существуют для того, чтобы служить и защищать граждан, а не для того, чтобы выполнять волю одного человека, даже если он премьер-министр. Верховенство закона, свобода слова и права человека должны всегда преобладать", - говорится в письме.