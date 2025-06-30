Понедельник, 30 Июня 2025 11:03

АрмИнфо. Ассоциация "Армянская община Болгарии" глубоко обеспокоена недавними событиями в Армении. В частности, вызывают беспокойство серия постоянного и систематического давления на Армянскую Апостольскую Церковь, а также аресты церковных и политических деятелей и жесткие меры, применяемые к ним. Об этом говорится в поступившем в АрмИнфо заявлении Ассоциация "Армянская община Болгарии".

В Ассоциации напомнили, что основой демократического общества является соблюдение принципов свободы слова, верховенства закона и надлежащей правовой процедуры.

"Ни один государственный институт не может выступать в качестве инструмента политических репрессий. Любой судебный процесс должен проводиться прозрачно, объективно и справедливо, на основе ясных и надежных доказательств. Мы осуждаем любые действия, подрывающие гражданские свободы и основы верховенства закона. Армянская Апостольская Церковь на протяжении веков была нерушимым столпом нашей идентичности и единства. Нападения на нее угрожают не только нашему духовному наследию, но и национальному единству, особенно в такой сложной региональной ситуации.

Мы призываем власти Армении вернуться к верховенству закона и демократическим ценностям, уважая основные права каждого гражданина и содействуя национальному единству. Только в едином и свободном обществе мы сможем ответить на стоящие перед нами серьезные вызовы, сохранив свою идентичность и укрепив единство армян всего мира", - говорится в заявлении.

Напомним, что 27 июня силовые структуры Армении попытались штурмом проникнуть в Первопрестольный Святой Эчмиадзин, чтобы задержать главу Ширакской Епархии ААЦ архиепископа Микаела Аджапахяна, однако безуспешно. Верующие не позволили силовикам проникнуть в Святую Святых. Архиепископу инкриминируется призыв к свержению власти в стране. Он вины не признает. До этого под надуманным предлогом был задержан другой представитель духовенства Баграт Галстанян - лидер движения "Священная борьба". Этому предшествовали нападки четы армянского премьера и его соратников на Армянскую Церковь.