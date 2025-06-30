Понедельник, 30 Июня 2025 10:45

АрмИнфо. Лидер <Священной борьбы> архиепископ Баграт Галстанян передал письмо из уголовно-исполнительного учреждения <Ереван-Кентрон>, расположенного в здании СНБ Армении.

В письме говорится: <В тюремной камере, о нахождении в которой я ни секунды не жалею, у меня возникли разные чувства. Вчера в своих размышлениях я невольно вспомнил, что примерно 90 лет назад, а точнее, 88 лет назад, в 1937 году, в этом же здании содержался под стражей архиепископ Баграт Вардазарян, а затем в подвалах того же здания был расстрелян. Честь быть носителем имени которого мне оказал мой духовный родитель, Его Святейшество Гарегин I, Высокопреосвященнейший Патриарх всех армян. Он рукоположил меня и помазал именем Баграт в память об архиепископе Баграте Вардазаряне и повелел мне быть верным избранному им пути и продолжать его дело.

Около 30 лет я стараюсь чтить и с благодарностью носить имя мученика-епископа, который всю свою жизнь провел в борьбе за и в защиту армянской идентичности, ценностей, Матери- Церкви и Родины. Он боролся с посягательствами Царской Россия, против азербайджанских бандитов в Баку, приветствовал провозглашение Независимой Армении, а затем был подвергнут советским гонениям. Затем он принял мученическую смерть во имя армянина и Армении, Святой Церкви и идентичности, своей истории и биографии, будущего и победы Армении.

Сейчас я нахожусь в этом же месте, возможно, в той же камере. Посмотрим, что будет дальше. Однако ясно одно: мы вернулись в 1937 год, когда антиармянское правительство, подчинившись принуждению врага, обозначило себя врагом всего, что могло бы восстановить наш Дом и Честь.

А в то время архиепископ Баграт Вардазарян был оклеветан как террорист, враг народа и государственный изменник или преступник.

Это суть правительства с аналогичными характеристиками, конец

которого неизбежен, как и у советских диктаторов.

Победа не имеет альтернативы:>, - отметил он в письме.

Напомним, 25 июня Следком сообщил о подготовке якобы террористических актов с целью захвата власти в Армении со стороны членов "Священной борьбы". В домах лидера движения Баграта Галстаняна и его сторонников прошли масштабные обыски. Вечером того же дня суд арестовал их.

27 июня спецназ Службы нацбезопасности Армении в масках вошел на территорию Первопрестольного Эчмиадзина, чтобы задержать, а потом и доставить в суд для дальнейшего ареста, главу Ширакской епархии, архиепископа Микаэла Аджапахяна. Сообщалось, что против него возбуждено уголовное дело 17 июня с.г., на основе сигнала, поступившего в МВД. Поводом для уголовного дела стало интервью владыки, данное в феврале 2024 года, о якобы публичных призывах к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя. 28-го утром, суд арестовал Аджапахяна на 2 месяца.

Любопытно, что ходатайство об аресте архиепископа Микаэла на два месяца удовлетворил член партии <Республика> Арама Завеновича Саркисяна Масис Мелконян, который также арестовал предстоятеля Тавушской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископа Баграта Галстаняна.

Согласно СМИ, архиепископы Микаэл и Баграт сидят в одном изоляторе СНБ.