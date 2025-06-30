Понедельник, 30 Июня 2025 10:36

АрмИнфо.Предстоятель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) епископ Вртанес Абрамян 30 июня в 18:30 совершит Святую и Бессмертную литургию в кафедральном соборе Первопрестольного Святого Эчмиадзина за освобождение пленных, утешение скорбящих и мир на родине. Об этом сообщает пресс-служба Арцахской епархии.

"Приглашаем всех вас принять участие в Святой литургии и вместе помолиться за наш народ и родину.

Да услышит Бог наши молитвы, и да защитит Святая Десница Господня весь мир, нашу родину и весь наш народ. Все", - говорится в сообщении.

В Арцахской епархии также напомнили, что под руководством Католикоса всех армян Его Святейшества Гарегина II в течение предстоящей недели, с 30 июня по 4 июля, в Страстную неделю, предшествующую празднику обретения мощей нашего отца Святого Григория Просветителя, в 18:30 в Первопрестольном Святом Эчмиадзине, в Материнской церкви Святого Григория Просветителя в Ереване и в епархиальных прелатских церквях будет совершена Святая и Бессмертная Литургия за освобождение пленных, утешение скорбящих и мир на родине.

Отметим, что до сих пор не известно точное число армянских военнопленных и заложников, удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. По последним данным Международного комитета Красного Креста на август 2024 года с армянской стороны считаются пропавшими без вести около 1000 лиц, причем порядка 300 человек стали считаться таковыми после последнего обострения в зоне нагорно-карабахского конфликта в период с осени 2020 по осень 2023 года. Причем все данные собраны МККК на основе обращений самих родных пропавших без вести.

В МККК также сообщили, что в числе этих 300 человек есть несколько десятков обращений, касающихся случаев, когда семья не соглашалась с представленными государством ДНК данными.