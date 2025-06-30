Понедельник, 30 Июня 2025 10:13

АрмИнфо.В Баку под присмотром немигающего ока Саурона-Эрдогана под трусливое блеяние фриков во власти в Ереване и молчание России выгнали армян из мест тысячелетнего проживания в Нагорном Карабахе и это было только репетицией. Так известный российский журналист, потомственный военный корреспондент, аналитик Юрий Котенок прокомментировал азербайджанские нападки на Россию в свете задержания российскими силовиками членов организованной преступной группировки на территории страны.

"А кого-то удивляет русофобия Баку как бы "вдруг", как бы ни откуда, неожиданно? Вы, правда, думали, что захватившие солидный сегмент продовольственного рынка РФ помидорные перекупщики с каспийских берегов испытывают к ней, России, какие-то теплые, добрые чувства? Вы тешили себя иллюзиями, рассчитывали на теплоту и признательность, поздравляя режимы бывшего СССР с созданной коммунистами национальностью с независимостью от России (преемницы СССР), от Российской Империи, в конце концов, от самих себя? Если так, то получите приз, подарок - истинное отношение без экивоков и дурацкой дипломатической ретуши, без сахарной пудры. Если смачно харкают на объятия, значит, знают, что можно, что не накажут:", - заметил Котенок.

По его убеждению, это, на самом деле, вторично. Журналист привлек внимание на то, что как по щелчку пальцев в общих чертах - за исключением деталей, а в них-то и суть, - лояльный и даже как бы дружественный режим на глазах меняет вектор. "И повод выбрали какой? Россия попыталась обуздать одну из сотен-тысяч этнических группировок, шакалящих на её просторах и устанавливающих свои порядки. Россия и русские изначально виноваты, и в этом вся суть. Россия и русские изначально виновны и должны - именно такова нынешняя "философия" Баку. А ведь это пахнет ненавистью, нетерпимостью и желанием ударить как можно больнее. Раньше не замечали этого, правда? Бакинская резня в 90-х предупредила лишь проживавших там армян и русских? А Грибоедова убили русском посольстве в Тегеране два века назад. Теперь призывают жечь представительство РФ в Баку, где мода на погромы возвращается аккурат раз в тридцать лет", - продолжил он.

Котенок уверен, что на самом деле, расправа с Арцахом была только репетицией. "Изгаляющиеся над Крестом Господним вошли во вкус. Наказание им тут отсрочено. Даже наоборот, умудряются высшие православные ордена в Москве получать. Видимо, за геноцид христиан. Стыд и позор, конечно", - продолжил аналитик.

Журналист считает, что в Азербайджане поняли, что пинать Крест, христиан можно, сойдет с рук. "И русских, значит, пинать можно. И Россия, где продолжается свой поразительный "крестопад", даже не пикнет. Вот Алиев и нагулял жирок и стал наглеть не по дням, а по часам.

В Баку под присмотром немигающего ока Саурона-Эрдогана под трусливое блеяние фриков во власти в Ереване и молчание России (давайте называть вещи своими именами) выгнали армян из мест тысячелетнего проживания в Карабахе. Успех настолько преобразил Азербайджан, что в нем резко, как сахар в крови диабетика, скакнул градус русофобии. В Баку словно опились дурным вином и никак не желают трезветь. Там настолько потеряли чувства реальности, что уже расписывают сценарии ввода войск в Иран (для поддержки 8-миллионого азербайджанского населения) и наказания России за всё скопом сразу - за сбитые самолеты, за фантомные боли прошлого (придуманные, как извращение истории), даже за робкие попытки приструнить обнаглевших "многонационалов" на своей территории. А как ещё, если за спиной дыхание турок, сионистов, столицы всемирного халифата в Лондоне", - вопрошал он.

При этом Котенок уверен, что впереди - самое интересное. С его слов, потерявшие чувство меры и стыда баи уже готовы пойти в антироссийкие коалиции - нынешние и только формирующиеся. "Слишком велик соблазн откусить от дряхлеющих осколков Империй, между которых оказался распухший от угловодородов и турецких индульгенций Азербайджан. И да. "Просто торговать" с презирающими тебя мелкими хищниками, не обращая внимания на историю, на действительность, даже на чувство собственного достоинства, уже не получается. Торговец из хищника еще тот - войдя во вкус, он желает приобрести тебя и твоё оптом и в розницу, а при твоём несогласии, просто забрать твоё", - заключил журналист.