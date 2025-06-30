Понедельник, 30 Июня 2025 10:09

АрмИнфо. Состоялся телефонный разговор премьер-министра Никола Пашиняна с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Об этом сообщила пресс-служба правительства РА.

Согласно источнику, в ходе разговора были обсуждены вопросы двусторонней повестки Армения-Франция, а также регионального и международного значения.

Премьер-министр Армении поблагодарил президента Франции за личный вклад в развитие отношений.

Собеседники договорились об активизации двустороннего сотрудничества по ряду сфер. Президент Франции выразил поддержку проводимой в Армении повестке реформ и принятой правительством Республики Армения стратегии мира