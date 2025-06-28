Суббота, 28 Июня 2025 14:30

АрмИнфо. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Католикоса Великого Дома Киликийского Арама I с 30- летием интронизации. Текст обращения опубликован на официальном сайте РПЦ.

"Ваше Святейшество, возлюбленный о Господе Собрат! Сердечно поздравляю Вас с 30-летием избрания и возведения на Престол Великого Дома Киликийского. Ваше служение отмечено ревностными трудами на благо Армянской Апостольской Церкви и армянского народа. За долгие годы Предстоятельства, а также работы в межхристианских организациях Вы снискали глубокое уважение среди религиозных лидеров и любовь многих людей. За минувшие три десятилетия Первосвятительских трудов вместе с Вашей паствой в Ливане, Сирии и других странах Вы прошли через различные испытания, тем самым исполняя слова Спасителя, что пастырь добрый душу свою полагает за овцы.

Имея сугубое попечение о врученном Вам народе Божием, Вы приготовляете себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Ценю Ваше последовательное стремление к укреплению дружественных связей с Русской Православной Церковью и дорожу нашими личными добрыми отношениями. Желаю Вам телесного здравия и душевного мира, неоскудевающей помощи от Господа и преуспеяния в дальнейшем Предстоятельском служении", - говорится в поздравительном послании Патриарха Московского и всея Руси.