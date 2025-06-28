Суббота, 28 Июня 2025 14:04

АрмИнфо. Против Армении идет гибридная война, и это все понимают. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр РА Никол Пашинян.

"Гибридная война, мы все понимаем. Но если кто-то серьезно спросит, правда ли, что мы храним урановые отходы в Дилижанском национальном парке, то этот человек либо осел, либо агент, либо член робо­сержиковской семьи, создавшей этот фейковый медиа-канал", - написал глава армянского правительства.

На сообщения о попытках захоронения в национальном парке опасных отходов выступило и Министерство окружающей среды. В опровержении, в частности, говорится, что информация, представленная в опубликованной в прессе статье под названием "Французская компания Orano тайно перевозит в Армению отходы ядерного топлива, которые будут храниться в одном из национальных парков, является полной дезинформацией и не соответствует действительности. "Призываем всех воздержаться от публикации информации, распространяемой из непроверенных и неизвестных источников, и ответственно подходить к достоверности публикуемых материалов", - говорится в опровержении Министерства окружающей среды.

Отметим, однако, что c этим сообщением выступил Courrier France 2.

Согласно сообщению, якобы компания Orano начала тайно начала вывозить в Армению отработанные урановые отходы, которые подлежали хранению в Дилижанском национальном парке. Согласно данному СМИ,

ранее компания вывозила отходы в Россию, но после введенных против Москвы санкций начала искать новые направления, в том числе, в Армению.