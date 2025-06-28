Суббота, 28 Июня 2025 13:06

АрмИнфо. "Международная энергетическая корпорация" выражает свою безоговорочную поддержку президенту ГК "Ташир" Самвелу Карапетяну.

"Коллектив закрытого акционерного общества "Международная энергетическая корпорация" выражает свою безоговорочную поддержку владельцу компании, умелому бизнесмену, большому благотворителю, простому и доброму человеку Самвелу Карапетяну. Благодаря личным усилиям Самвела Карапетяна были созданы производственные и строительные предприятия, снабженческие и другие организации. Достигая новых успехов на каждом этапе своей жизни, Самвел Карапетян, как исключительно патриотичный армянин, всегда держал своих соотечественников в центре своего внимания и заботы, молчаливо осуществляя масштабную благотворительность и пожертвования на родине и в армянских домах по всему миру. Мы уверены, что Самвел Карапетян с честью преодолеет это испытание и очень скоро вернется, чтобы продолжить свою миссию в соответствии со своей натурой", - говорится в заявлении компании.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Его защита уже подала апелляцию на данный вердикт в вышестоящую инстанцию. Параллельно с судебным процессом власти инициировали шаги по национализации ЗАО "Электрические сети Армении", входящие в контур ГК "Ташир".

Отметим также, что в марте 2020 года была завершена стратегическая сделка по продаже принадлежащего Группе "РусГидро" пакета акций ЗАО "Международная энергетическая компания" в пользу входящей в Группу "Ташир" Разданской энергетической компании. По условиям заключенного в декабре 2019 года договора по продаже Группе "Ташир" 90% акций ЗАО "МЭК", которое управляет Севано- Разданским каскадом ГЭС в Армении, покупатель полностью рефинансировал кредитные обязательства ЗАО "МЭК", обеспеченные поручительством ПАО "РусГидро", перед Европейским банком реконструкции и развития и Азиатским банком развития, после чего 90% акций ЗАО "МЭК" были переданы в собственность покупателя.

ЗАО "МЭК" - один из крупнейших производителей электроэнергии на территории Армении.

Установленная мощность ГЭС компании 561,4 МВт, или около 14% в общем объёме установленной мощности электростанций Республики. Компания владеет семью ГЭС, которые вырабатывают 8-10% электроэнергии страны. Каскад ГЭС использует естественный сток реки Раздан и ирригационные попуски воды из озера Севан.