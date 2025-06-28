Суббота, 28 Июня 2025 12:47

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предлагает отказаться от использования ругани в публичной среде.

"Предлагаю достичь общественного консенсуса о том, что с определенной даты мы прекратим ругань и гибридные нападки в публичной политической сфере и перейдем к логике исключительно цивилизованных и уважительных обсуждений, основанных исключительно на проверенных фактах", - написал премьер на своей странице в Facebook.

По его словам, дата начала консенсуса - 1 июля. "С этого момента и до 5 июля я налагаю вето на использование нелицеприятной лексики с моей стороны. 5 июля я поделюсь своим впечатлением от реакции на предложение среди общественности и пользователей социальных сетей. Спасибо", - написал глава армянского правительства.