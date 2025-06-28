Суббота, 28 Июня 2025 12:00

АрмИнфо. Среди задержанных в результате событий вокруг Первопрестольного Эчмиадзина оказались и несовершеннолетние. Об этом говорится в сообщении офиса Защитника прав человека РА.

В сообщении подчеркивается, что в рамках оперативного реагирования установлено, что ряд лиц были арестованы по подозрению в воспрепятствовании осуществлению правосудия. В ходе личных бесед с задержанными гражданами, последние поднимали ряд вопросов, часть из которых была решена в результате обсуждений между представителями полиции и офиса Защитника прав человека.

В то же время лица, лишенные свободы, выражали свое несогласие с законностью произведенных задержаний, необоснованного лишения их свободы при отсутствии действий, направленных на какое-либо вмешательство в осуществление правосудия.

Защитник прав человека еще раз подчеркивает, что при лишении человека свободы необходимо строго соблюдать требования, предусмотренные Уголовно- процессуальным кодексом РА, и логику, лежащую в основе указанного института, руководствоваться соответствующими правовыми позициями Европейского суда по правам человека и внутренних судебных инстанций, исключая лишение свободы при отсутствии оснований.

"Вызывает беспокойство тот факт, что среди задержанных были несовершеннолетние. В этой связи Защитник прав человека настоятельно подчеркивает, что в указанном процессе лишение свободы каждого несовершеннолетнего должно применяться как крайняя мера и что любые действия, предпринимаемые в отношении него, должны осуществляться в течение максимально короткого срока с учетом его возраста, уязвимости и потребностей развития. В случаях крайней необходимости при лишении несовершеннолетних свободы их следует немедленно изолировать от взрослых, гарантируя их физическую и психологическую безопасность. Несовершеннолетним должна быть немедленно предоставлена возможность установления контакта с родителями или законными представителями и получения юридической помощи. После получения письменных разъяснений от компетентных органов по вопросам, поднятым в ходе визитов, сотрудники офиса по мере необходимости сделают публичное заявление", - говорится в сообщении.