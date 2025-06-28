Суббота, 28 Июня 2025 11:48

АрмИнфо. 27 июня председатель Национального Собрания РА Ален Симонян принял Чрезвычайного и полномочного посла Швеции в Армении Патрика Свенссона, который завершает свою дипломатическую миссию в Армении. Об этом сообщает пресс-служба НС.

Источник отмечает, что выразив благодарность послу за вклад в развитие армяно-шведских отношений и межпарламентских связей, спикер НС пожелал ему успехов в дальнейшей работе.

Патрик Свенссон, в свою очередь, поблагодарил Алена Симоняна за прием, отметив, что покидает Армению с хорошими воспоминаниями.

Собеседники также коснулись вопросов, касающихся армяно-шведских отношений, а также межпарламентских связей.