Суббота, 28 Июня 2025 11:47

АрмИнфо. Решение о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении Микаэла (Геворга) Арташесовича Аджапахяна от 26 июня 2025 года было принято на основании его публичных призывов к захвату власти. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры РА.

Надзорный орган, в частности, напомнил об интервью, данном архиепископом представителям средств массовой информации 21 июня 2025 года, где он подтвердил свои слова, озвученные в интервью 3 февраля 2024 года, о необходимости осуществления государственного переворота и захвата власти не предусмотренными Конституцией Республики Армения способами, с помощью высокопоставленных военных, и представил необходимость смены власти силами безопасности как необходимость.

Изложенное выше, отмечается в сообщении генпрокуратуры, свидетельствует о том, что призывы Микаела Аджапахяна являются не эмоциональными или неосторожными выражениями, а осознанным действием, которое осуществлялось постоянно, последовательно, с использованием средств массовой информации и информационно- коммуникационных технологий.

"Эти заявления предстают в новом свете в контексте раскрытия подготовки к явному захвату власти и совершению терактов движением под названием "Священная борьба", в отношении которого правоохранительные органы Армении длительное время проводят оперативно- следственные мероприятия. После возбуждения публичного уголовного преследования в отношении активных членов вышеуказанной группы, 21 июня 2025 года Аджапахян вновь публично призвал к захвату власти, насильственному свержению конституционного строя и захвату полномочий исполнительной власти Республики Армения не предусмотренным Конституцией способом. Два вышеупомянутых заявления были размещены для всеобщего ознакомления на платформе "youtube.com" и были просмотрены более 40 тысяч раз.

Так, в интервью, данном "Гала ТВ" и опубликованном на различных новостных сайтах и в социальных сетях 3 февраля 2024 года, Микаэл Аджапаян заявил: "Я знаю только три способа смены власти, если вы знаете четвертый, скажите мне. Это выборы, второй - переворот, третий - народное восстание. Так разве неясно из моих заявлений последних шести лет, о чем я говорю? Сколько раз я открыто говорил, что нужен военный переворот, я говорил это во время войны и я говорил это президентам Кочаряну и Сержу? Ну, вы, господин президент Кочарян, были президентом десять лет, а до этого премьер-министром год или два. Вы были президентом Карабаха все эти годы. Неужели у вас нет ни одного генерала, который бы вас поддерживал, ни одного генерала, который разделял бы вашу идеологию, ни в армии, ни в полиции, ни в национальной безопасности, который бы пришел и встал рядом с вами и совершил переворот? Серж, Вы были президентом, премьер-министром, министром обороны, министром внутренних дел, министром национальной безопасности, секретарем национальной безопасности более десяти лет, есть ли еще какая-то должность, которую вы не занимали, ах да, президент шахматной федерации: Неужели у вас нет ни одного преданного вам генерала, ни в полиции, ни в национальной безопасности, ни в армии, который бы вы вышли на улицы с лозунгом "У меня есть честь"? Это значит, что ваши цели не способны изменить ситуацию. Кто лучше вас может знать, что эти выборы ничего не изменят..."

Затем в интервью, опубликованном 21 июня 2025 года на новостном сайте "News.am", Микаел Аджапаян, отвечая на вопрос журналиста, отметил: "Я призывал к перевороту, чтобы спасти страну от этого безумца, они ее не спасают, они так же виновны во всем этом. Это не призыв, это необходимо сделать. Это необходимо сделать сейчас, иначе будет слишком поздно, но если силы безопасности больше заботятся о поддержании своего дома, не думают об этой стране, Республике, людях, пусть продолжают поддерживать свой дом..."

Напомним, что 28 июня решением суда архиепископ Микаэл Аджапахян был арестован сроком на два месяца. Ему инкриминируются призывы к насильственному свержению власти.