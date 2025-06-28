Суббота, 28 Июня 2025 11:46

АрмИнфо. В Армении произошло очередное землетрясение.

Согласно сообщению Спасательной службы МВД РА, землетрясение магнитудой 2.9 произошло 28 июня в 01:40 по местному времени в 8 км севернее от города Спитак. Интенсивность подземных толчков в эпицентре составила 4 балла.

Землетрясение силой в 2 балла ощущалось в городе Спитак Лорийской области, а также в селах Лернапат, Арджут, Аревашох, Дарпас и Гогаран.