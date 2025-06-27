Пятница, 27 Июня 2025 23:32

АрмИнфо. В научно-культурном центре «Дом Ованеса Туманяна» при Епархии Армянской Апостольской Церкви в Грузии прошла премьера художественного фильма Рубена Пашиняна «Сынок, а где Евфрат?». Показ состоялся с благословения главы Епархии ААЦ в Грузии Его Преосвященства епископа Киракоса Давтяна. Лично присутствовал и сам автор картины — писатель, режиссёр и актёр Рубен Пашинян.

Пашинян выразил глубокую благодарность Главе Епархии Армянской Апостольской Церкви в Грузии, Его Преосвященству за содействие в организации показа фильма армянской аудитории в Тбилиси. Он также отметил поддержку, оказанную другими представителями Епархий при международных показах фильма. Автор выразил признательность журналисту и автору проекта «Прогулки по Тифлису» Екатерине Минасян, а также экскурсоводам Дома Туманяна — Гоар Мхитарян-Мазманян и Эдите Зорабян — за активное участие в подготовке премьеры.

О фильме. Несмотря на отсутствие крупных финансовых вложений и профессиональной техники, авторы сумели создать трогательную и глубокую картину. Совместно с заслуженным артистом Армении Вигеном Степаняном и оператором-постановщиком Акопом Каранфиляном, Рубен Пашинян воплотил свою идею в жизнь.

По профессии Пашинян — журналист и работает также экскурсоводом. История, вдохновившая его на создание фильма, произошла в ходе одной из экскурсий: 90-летний армянин из США приехал в Армению в поисках Евфрата — реки, протекающей ныне по территории Турции. Сначала Пашинян пытался с улыбкой объяснить, что Евфрата в Армении нет, но позже задумался — почему пожилой человек, всё прекрасно понимающий, ищет «реку смерти» именно здесь? Эта история легла в основу сценария фильма.

В фильме пожилого армянина сыграл Виген Степанян. Его герой говорит молодому человеку: «Ты счастлив, потому что для тебя Армения — это и есть родина. Для нас же всё было иначе — нам навязали чужую страну».

Хотя картина не посвящена напрямую геноциду армян, эта тема пронизывает весь сюжет. Она раскрывается через образ армянина, вынужденного жить вдали от родины и страдающего от разлуки с ней.

«Я думал, что снимаю фильм об армянах и судьбе нашего народа. Но где бы мы его ни показывали — в Лондоне, Москве, Нью-Йорке, Бостоне — зрители воспринимают его как свою собственную историю. Ведь это фильм о выборе — выборе родины», — делится автор. По его словам, особенно тёплым и эмоциональным был приём именно в Тбилиси, где в зале собрались не только армяне.

Фильм посвящён памяти деда автора — композитора, заслуженного деятеля искусств Армении Эдуарда Рубеновича Пашиняна, родившегося 24 апреля.

После премьеры духовный попечитель центра «Дом Ованеса Туманяна» отец Киракос Симонян, редактор газеты «Врастан» Ван Байбуртян, сын композитора Арно Бабаджаняна — Араик Бабаджанян и другие выступили с теплыми словами, отметив художественную ценность фильма, его глубокую связь с трагической историей армян и образами любви, надежды и тоски по родине.

Фильм поднимает и важный современный вопрос: почему армяне продолжают уезжать, искать спасения и стабильности за границей, и что каждый из нас может сделать для развития родной страны? Это, возможно, единственный фильм о геноциде с жизнеутверждающим, патриотическим финалом. Картина завершается сценами танцев, радости и призывом жить, творить и строить — во имя памяти полутора миллионов невинных жертв.

Фильм вызвал такой сильный отклик у зрителей, что было принято решение провести повторный показ в Тбилиси в сентябре. Тогда же состоится творческий вечер Рубена Пашиняна с презентацией его нового сборника «...На все четыре стороны!».

P.S. 28 июня в 19:00 в Ереванском камерном театре пройдёт творческий вечер и презентация новой книги Рубена Пашиняна.