Пятница, 27 Июня 2025 23:00

АрмИнфо. Глава Союза информированных граждан Даниел Ионесян, являющийся ранее близким сподвижником Пашиняна, опубликовал документы, подтверждающие тот факт, что арест главы Ширакской епархии ААЦ Микаэла Аджапахяна имеет исключительно политическую подоплеку, и все действия властей против церкви политически мотивированы.

На своей страничке в Фейсбук он выложил документ – письмо, отправленное возглавляемым им Союзом в Генпрокурору Армении еще в 2023 году с просьбой дать правовую оценку высказываний Аджапахяна по поводу насильственной смены власти в Армении. В ответном письме Генпрокуратуры говорилось, что Прокуратура не видит в интервью Аджапахяна СМИ никаких действий, которым можно было бы дать обоснованную предварительную правовую оценку соответствия деянию, предусмотренному Уголовным кодексом РА.

«Мы подали заявление о возбуждении уголовного дела по факту призыва архиепископа Микаела Аджапахяна к военному перевороту. Тогда нам отказали, заявив, что в этом нет состава преступления. Теперь говорят, что состав преступления есть. С таким уровнем независимости судебных органов мы далеко не уйдем. И уголовное преследование Аджапахяна должно было быть в то время, когда он совершил это деяние, а не сейчас, когда правительство пришло за определенными священнослужителями», - отметил Ионесян.

«Мы передадим эти документы защитникам Аджапахяна, пусть они используют их для обоснования наличия политических мотивов в обвинении. И неважно, как я отношусь к человеку, но правду надо говорить», - подчеркнул глава Союза информированных граждан.