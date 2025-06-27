Пятница, 27 Июня 2025 21:59

АрмИнфо. Возможно, в ближайшие часы, а возможно утром следственные органы Армении перевезут задержанного архиепископа Микаэла Аджапахяна в суд, где и будет, скорее всего, принято решение о его аресте.

Глава Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян отметил, что постоянные записи Пашиняна в Фейсбуке против ААЦ являлись фактическим подтверждением неимоверного давления премьера на решения следственных и судебных органов и прямым вмешательством в их работу. «В таких условиях нечеловеческого давления очень сложно выстоять», - отметил адвокат.

По его словам, Генпрокуратора представила решение об уголовном преследовании архиепископа по ч.2, ст.422 УК, которое полностью лишено обоснований. Никаких правовых основ для задержания архиепископа нет, отметил он.