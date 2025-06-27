Пятница, 27 Июня 2025 21:19

АрмИнфо.Более десятка представителей молодежного крыла АРФД и студсоюза "Никол Агбалян" задержаны в Ереване и доставлены в полицейские участки. Об этом сообщил депутат от фракции "Айастан" Кристине Варданян.

Напомним, что сегодня полицейские силы <хватали> людей - сторонников архиепископа Микаэл Аджапахяна прямо при пешем ходе из Эчмиадзина в Ереван. Активистов, выступающих против репрессий властей в отношении ААЦ задерживали и у здания Следственного комитета. Сколько всего задержано было сегодня людей Полиция не сообщает.