Пятница, 27 Июня 2025 20:53

АрмИнфо. Россия следит за ситуацией в армянском Эчмиадзине, заявили ТАСС в МИД РФ.

<РФ искренне заинтересована, чтобы в братской Армении сохранялась стабильность и обеспечивалась законность. Властям Армении нужно на практике реализовать декларируемые приверженность демократическим ценностям и уважение чувств верующих>, - передает агентство мнение внешнеполитического ведомства России.

Отметим, что пока ни одно иностранное государство, посольство или правозащитная структура не выразили своего мнения или отношения к происходящим вокруг Святого Эчмиадзина событиям.