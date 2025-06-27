Пятница, 27 Июня 2025 20:23

АрмИнфо.27 июня этого года останется днем национального позора в новейшей истории нашего народа из-за позорных действий, предпринятых властями Армении против Армянской Церкви и Первопрестольного Святого Эчмиадзина. Об этом говорится в новом заявлении Первопрестольного Святого Эчмиадзина в связи с ситуацией вокруг архиепископа Микаэла Аджапахяна.

В нем говорится, что в рамках возбужденного по сфабрикованным основаниям уголовного дела представители правоохранительных органов проникли на территорию Первопрестольной с целью ареста и насильственного задержания предстоятеля Ширакской епархии, Его Высокопреосвященства архиепископа Микаела Аджапахяна. В это время крупномасштабные силы блокировали входы в Первопрестольную и нарушали нормальную жизнь духовного центра всех армян. Искусственно создавались препятствия также для направляющихся в Вагаршапат и Святой Эчмиадзин, даже проводились проверки.

Мы решительно осуждаем предпринятые антицерковные действия и расцениваем их как оскорбление армянского духовного центра, Первопрестольного Святого Эчмиадзина, а также как тяжкое оскорбление духовных чувств верующих.

Из риторики как премьер-министра страны, так и различных представителей правительства становится очевидным, что эта запланированная акция является очередным проявлением антицерковной политики правящей власти. Никогда нельзя было представить, что местные власти будут способны нанести столь конспиративный удар по древнему национальному институту Армении, Армянской Апостольской Святой Церкви, так, как не действовали даже иностранные правители того времени.

Мы призываем детей нашего народа продолжать стоять с тем же рвением рядом с Матерью- Церковью и молиться за Святой Эчмиадзин и за мир на нашей родине.

Духовенство вместе с нашими верными чадами в поддержку архиепископа Микаэла Аджапахяна будут находиться у Следственного комитета и суда. Мы ожидаем справедливого решения суда. Первопрестольная будет бороться за защиту прав Церкви и духовенства всеми законными способами.