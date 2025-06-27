Пятница, 27 Июня 2025 20:18

АрмИнфо."Прекратите <охоту на ведьм>! Не перекрывайте дорогу, ведущую к Храму!". Так отреагировала Сати Спивакова на гонения властей против ААЦ и на арест Самвела Карапетяна.

Известная телеведущая и супруга знаменитого дирижера Владимира Спивакова призвала армянские власти остановиться и не забывать о том, что у страны достаточно врагов извне.

Она отметила, что много раз пыталась написать этот пост, преодолевая неутолимую боль за Родину. Она рассказала, как подвергающийся нападкам Католикос Гарегин II в свое время крестил её отца, ещё не будучи в столь высоком сане.

Отдельно отметила Спивакова роль Самвела Карапетяна в жизни Армении: Один из столпов диаспоры, гордость нации, человек сделавший для Армении столько добрых дел, что и не перечислить, Самвел Карапетян за решёткой только за то, что не мог стоять в стороне и молча смотреть на разгул безнаказанного безверия!