Пятница, 27 Июня 2025 20:00

АрмИнфо.Поведение правоохранитей в духовном центре всего армянства, применение силы по отношению к гражданам предосудительно и неприемлемо. Об этом говорится в заявлении пресс-канцелярия Первопрестольного Святого Эчмиадзина в связи с ситуацией вокруг архиепископа Микаэла Аджапахяна.

<Правоохранительные органы Армении утром 27 июня проникли на территорию Первопрестольного Святого Эчмиадзина и Верховного Патриарха, попытались задержать главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна, который прибыл в Первопрестол по случаю ежегодного собора в качестве координатора.

Несмотря на то, что Микаэл Србазан выразил готовность отправиться в Следственный комитет и пытался сесть в машину с представителями правоохранительных органов, граждане и присутствующее духовенство выразили протест в связи с большим скоплением сотрудников СНБ и полицейских в масках.

Святейший Микаэл вопреки отсутствию должного уведомления принял решение и, не уклоняясь от предъявленного требования, отправился в Ереван, чтобы явиться в Следственный комитет РА.

Первопрестольный Эчмиадзин призывает народ не поддаваться на провокации, сохранять бдительность и продолжать поддерживать их всеми законными способами>, - говорится в заявлении