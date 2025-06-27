Пятница, 27 Июня 2025 18:31

АрмИнфо.Архиепископ Микаэл Аджапахян прибыл из Эчмиадзина в Ереван и <сдался> Следственному комитету. В здание СК его, человека преклонного возраста, сопровождали несколько десятков спецназовцев из службы Национальной безопасности.

При этом, пройти адвокату в здание СК запретили. Вся улица, где находится СК РА была перекрыта. У здания были сосредоточены сотни полицейских. Хотя никаких инцидентов у здания СК не было, однако полицейские задержали еще несколько человек, видимо не случайно.

Отметим, что главе Ширакской епархии ААЦ Архиепископу Микаэлу Аджапахяну были предъявлены обвинения в попытке госпереворота. Наблюдатели не сомневаются, что сегодня же судебные инстанции дадут добро на его арест. Так считают они, Пашинян <подкрадывается> к Католикосу всех армян и заодно нейтрализует церковь для реализации своего антинационального плана о <Реальной Армении>.