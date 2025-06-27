Пятница, 27 Июня 2025 18:15

АрмИнфо.Партия "Во имя социальной справедливости" осуждает политику насилия в отношения Армянской Апостольской Церкви (ААЦ). Об этом говорится в заявлении партии, поступившем в АрмИнфо.

"Сегодняшние действия армянских властей в Первопрестольном Святом Эчмиадзине не имеют никакого оправдания и являются грубым нарушением наших национальных и духовных ценностей. Вторжение в резиденцию Католикоса, физическое противодействие священнослужителям, попытки задержания высокопоставленного духовного лица на территории священного пространства - противоречат как писаным, так и неписаным законам и канонам", - отметили в политической силе.

Отмечается, что события вокруг главы Ширакской епархии ААЦ, архиепископа Микаэла Аджапахяна сопровождались потасовками и давлением на верующих - это недопустимо в государстве, где должны соблюдаться свобода вероисповедания и уважение к религиозным институтам.

Партия "Во имя социальной справедливости" всегда поддерживала Армянскую Апостольскую Церковь.

"Мы осуждаем политику властей, использующую жёсткие силовые методы в отношении Церкви и её духовенства. Если действительно существуют виновные или требуется расследование, то это должно осуществляться исключительно в правовом поле - через суд, с соблюдением процессуальных норм и уважением к религии и культуре народа. Мы призываем власти: немедленно прекратить любые силовые действия и давление на духовных лидеров; воздержаться от любых насильственных мер в религиозных учреждениях; перенести все следственные действия в официальные суды и правоохранительные органы; принять диалог с духовенством как с национальной силой и гарантом духовности и традиций.

Партия "Во имя социальной справедливости" остаётся солидарной с Церковью и поддерживает законные права верующих. Мы призываем к соблюдению баланса между государственным порядком и неприкосновенностью духовных институтов", - далее говорится в заявлении.

Ранее спецназ Службы нацбезопасности Армении в масках вошел на территорию Первопрестольного Эчмиадзина, чтобы задержать главу Ширакской епархии, архиепископа Микаэла Аджапахяна. Как заявил юрист Ара Зограбян, следователь СК вынес решение о задержании главы Ширакской епархии, архиепископа Микаэла Аджапахяна, а потом его поведут на арест.

Во дворе резиденции Первопрестольного произошла потасовка между полицейскими и священниками, которые не позволили силовиками ворваться в резиденцию Католикоса и забрать архиепископа. Последние покинули Эчмиадзин ни с чем.

Уголовное дело возбуждено 17 июня с.г., на основе сигнала, поступившего в МВД. Поводом для уголовного дела стало интервью владыки, данное в феврале 2024 года, о якобы публичных призывах к захвату власти у насильственному свержению конституционного строя, продолжил он.

Напомним, 25 июня Следком сообщил о подготовке террористических актов с целью захвата власти в Армении со стороны членов "Священной борьбы". В домах лидера движения Баграта Галстаняна и его сторонников прошли масштабные обыски. Вечером того же дня суд арестовал их.