Пятница, 27 Июня 2025 18:08

АрмИнфо.Председатель Центральной избирательной комиссии Армении Ваагн Овакимян 27 июня дистанционно принял участие в очередном заседании Консультативного совета председателей Центральных избирательных комиссий стран СНГ, прошедшее в Кыргызстане.

Как сообщает пресс-служба ЦИК Армении, в своем выступлении председатель Центральной избирательной комиссии представил последние поправки в Избирательный кодекс Республики, вступившие в силу с 1 апреля 2025 года, и коснулся совершенствования цифровых инструментов Центральной избирательной комиссии.

Овакимян также рассказал о внеочередных выборах в общественный совет Гюмри, состоявшихся 30 марта 2025 года, подчеркнув тот факт, что результаты выборов не были обжалованы участвующими партиями и партийными блоками.

Очередное заседание Консультативного совета председателей Центризбиркомов СНГ пройдет в Казахстане