Пятница, 27 Июня 2025 18:05

АрмИнфо. Основатель GALA TV Ваан Хачатрян выразил поддержку предстоятелю Ширакской епархии Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) архиепископу Микаэлу Аджапахяну.

"Я глубоко обеспокоен и осуждаю жесткие и позорные репрессивные вмешательства, предпринятые против предстоятеля Ширакской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископа Микаэла Аджапахяна. Я выражаю ему свою полную и безоговорочную поддержку.

Это не только грубое нарушение прав человека, но и опасный прецедент: попытки заставить замолчать духовного лидера являются сигналом для всех членов общества. Молчание каждый раз равносильно соучастию.

Мы обязаны провести красную черту, где начинается посягательство на наше достоинство и свободу. Я призываю власти прекратить эту опасную игру, отказавшись от молчания, распространения атмосферы страха и тщетных попыток давления", - говорится в заявлении Хачатряна, поступившем в АрмИнфо.

Ранее спецназ Службы нацбезопасности Армении в масках вошел на территорию Первопрестольного Эчмиадзина, чтобы задержать главу Ширакской епархии, архиепископа Микаэла Аджапахяна. Как заявил юрист Ара Зограбян, следователь СК вынес решение о задержании главы Ширакской епархии, архиепископа Микаэла Аджапахяна, а потом его поведут на арест.

Во дворе резиденции Первопрестольного произошла потасовка между полицейскими и священниками, которые не позволили силовиками ворваться в резиденцию Католикоса и забрать архиепископа. Последние покинули Эчмиадзин ни с чем.

Уголовное дело возбуждено 17 июня с.г., на основе сигнала, поступившего в МВД. Поводом для уголовного дела стало интервью владыки, данное в феврале 2024 года, о якобы публичных призывах к захвату власти у насильственному свержению конституционного строя, продолжил он.

Напомним, 25 июня Следком сообщил о подготовке террористических актов с целью захвата власти в Армении со стороны членов "Священной борьбы". В домах лидера движения Баграта Галстаняна и его сторонников прошли масштабные обыски. Вечером того же дня суд арестовал их.