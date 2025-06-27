Пятница, 27 Июня 2025 17:56

АрмИнфо. Первопрестольный Эчмиадзин и церковь являются духовными центрами для каждого армянина. Об этом 27 июня в беседе с журналистами заявил племянник арестованного президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна Нарек Карапетян.

По его словам, происходящее сегодня вокруг церкви недопустимо. "Народ должен объединиться и продемонстрировать свою позицию, чтобы никто не мог посягать на его святыни и права. Возможно, для тех, кто принимает решения, церковь не имеет особого значения, но для нас - это святое место. Непонятно, почему они выбрали такой путь. Приезжать в Эчмиадзин с намерением задержания - недопустимо. Это не то место, где должны происходить подобные действия. Всегда есть более достойные способы. Мы обязаны уважать наши институты и наших духовных старцев", - подчеркнул он. Карапетян также выразил уверенность, что многие из тех, кто сегодня участвует в действиях против Церкви, сами крестят своих детей и венчаются в ААЦ. "Полицейские - такие же армяне, как и мы. Они все понимают", - добавил он.